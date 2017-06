De sekstalk van Katja en Rolf verklaart Barbie de liefde

ShowbytesKorte updates van de sterren op Facebook, Twitter, Instagram en Snapchat: wij smullen ervan. In de rubriek Showbytes struint de showredactie het web voor je af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van bekende Nederlanders en celebrities. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Nicolette ' zoooooo trots'

Isabella Kluijver heeft haar moeder Nicolette supertrots gemaakt. De vierjarige peuter fietst, zij het met helmpje voor de veiligheid, zonder zijwieltjes. Tijdens haar tochtje over de brede stoep heeft Isa zelfs even tijd om te checken of haar mama nog achter haar rijdt.

Ik ben zoooooo trots 😍#losfietsen Een foto die is geplaatst door null (@) op 13 Jun 2017 om 6:57 PDT

Rolf loves Barbie

De Haagse pornoster Rolf Tangel heeft bedacht wat hij het allermooiste plekje op aarde vindt. ,,In jouw armen'', slingert hij online bij een foto van Samantha 'Barbie' de Jong. Rolf en de moeder van twee zijn een stelletje sinds het huwelijk van de hoogblonde realityster met Michael van der Plas eerder dit jaar op de klippen liep.

Geraldines brilletje

BNN-babe Geraldine Kemper is nóg vrolijker met een felroze bril van opvallend groot formaat op haar neus.

👩🏼‍🏫 Een foto die is geplaatst door null (@) op 13 Jun 2017 om 4:04 PDT

Seks en appen

Katja Schuurman doet een boekje open over haar seksleven met haar vriend Freek Noortwijk. Onder het mom van misverstanden door sociale media verklapt La Schuurman dat haar knappe kok direct zijn telefoon induikt na een stomende vrijsessie. ,,Dat kan toch niet?'', roept ze verontwaardigd uit.

Vanavond in #echtnietoké : ongemakken en misverstanden door sociale media! 20.25 op @npo_3 @kro.ncrv Een foto die is geplaatst door null (@) op 13 Jun 2017 om 5:56 PDT

Hanna mist haar hond

Zelfs het mooie weer kan voormalig actrice Hanna Verboom niet opvrolijken nu ze afscheid heeft moeten nemen van haar trouwe viervoeter Moef. Hanna kan moeilijk geloven dat haar maatje er niet meer is.

It's a sad day at the family home. Still can't believe she's not here anymore. Best four legged friend a two legger could imagine. Off you go Moef, run those fields of gold ❤️ Een foto die is geplaatst door null (@) op 13 Jun 2017 om 3:43 PDT

Rox bedankt fans

De persoonlijke en oprechte berichtjes: zangeres Roxeanne Hazes, dochter van wijlen volkszanger André Hazes, is er elke dag weer door geroerd. Sinds het uitbrengen van het nummer Ik was toch je meisje wordt de mailbox van Rox overspoeld. De brunette laat in chocoladeletters weten: ,,DANKJULLIEWEL VOOR ALLE LIEFDE. IK HOOP DAT IK HET NOG JAREN TERUG MAG GEVEN!''

De flirt van Fajah

Sportfanate en dj Fajah Lourens doet vandaag op sociale media een dringende oproep aan sexy dames en charmante mannen die mee willen doen in de videoclip bij haar nummer Flirtation. En daar is, getuige het grote aantal reacties in korte tijd, veel belangstelling voor.

OPROEP... voor mijn nieuwe track Flirtation (anthem @flirtationparty) ben ik op zoek naar 2 sexy hoofdrolspeelsters, vrouwelijke figuranten en een sexy man! Een deel van de clip wordt opgenomen tijdens @flirtationparty 1 juli bij beachclub Vroeger. Ga jij daarheen en figureren? Mail een recente foto van jezelf naar info@mykillerbodymotivation.com. Tag alle knappe vrouwen en mannen 👇🏼😏 #flirtation #onfaya Een foto die is geplaatst door null (@) op 13 Jun 2017 om 1:54 PDT

Rollercoastersoapies

Soapies Holly Brood, Ferry Doedens en Soy Kroon zijn helemaal uit hun dak gegaan in de achtbanen van Walibi. Altijd leuk om omringd te worden door mooie mannen, glundert Holly in het bijschrift van een rollercoasterselfie.

Omringd door mooie mannen, Je had er Walibij moeten zijn 💥 @walibihollandofficial Een foto die is geplaatst door null (@) op 12 Jun 2017 om 12:43 PDT

Geer op ziekenbezoek

Gerard Joling is weer eens op ziekenbezoek geweest bij zijn moeder die vorige maand na een confrontatie met een overstekende hond van haar fiets viel. Mevrouw Joling raakte gewond aan een elleboog en moest rust houden vanwege een flinke hersenschudding. Volgens Geer knapt zijn moeder - 'de schat' - elke dag een klein beetje op.