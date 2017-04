Daan Schuurmans-serie Heer en Meester stopt

MAX-baas Jan Slagter belooft dat in dit slotdeel eindelijk een antwoord komt op de vraag wie de moeder is van het hoofdpersonage Valentijn. De omroep komt in 2018 ook met een ambitieuze documentairereeks over de waddeneilanden op NPO 1. Er is een jaar uitgetrokken om de serie met Midas Dekkers te maken. Slagter beschrijft een document vol prachtige natuurbeelden en menselijke verhalen.

Ook gepland voor volgend jaar: de nieuwe docuserie Zij Vertrokken, over Nederlanders die in de jaren 50 huis en haard verlieten en met de boot vanaf Rotterdam emigreerden naar Amerika. Deze mensen zijn inmiddels tachtigers. ,,Als je dat verhaal eens wilt vertellen, moet je het nu doen'', zegt Slagter. ,,Het is interessant om te zien hoe in het buitenland soms Nederlandse gemeenschappen ontstonden. De serie is ook relevant in een tijd waarin er veel kritiek is op onze immigranten. Je ziet het nu echt eens vanuit een ander oogpunt en dat migratie ook misschien wel iets heel menselijks is.''