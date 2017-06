Carrie Fisher had cocaïne, xtc en heroïne in haar lichaam

Fisher had op de dag van de vlucht cocaïne genomen. Van de andere drugs die in haar lichaam zijn gevonden, is onduidelijk wanneer ze die tot zich heeft genomen. De Star Wars-actrice overleed op 27 december 2016 op 60-jarige leeftijd, vier dagen na de vlucht. Eerder was al bekendgemaakt dat drugs en medicijnen bijgedragen zouden hebben aan haar dood.



In het rapport staat niet dat de drugs de oorzaak van de dood van Fisher zijn. De actrice had ook last van hartproblemen. ,,Op basis van het toxicologisch onderzoek, kunnen we met zekerheid zeggen wat de aanwezige stoffen voor invloed hebben gehad op de doodsoorzaak."



Haar broer Todd Fisher zegt niet verrast te zijn door het nieuws. Hij denkt dat de rookgewoontes van haar zus haar gezondheid nog verder verslechterd heeft. ,,Als je wil weten wat haar dood heeft veroorzaakt, dan is het alles bij elkaar."