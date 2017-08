Carice van Houten: Na bevalling overmeesterd door hormonen

Ze ziet er jong en fris uit, valt de verslaggever van de Britse krant The Telegraph op als zij Carice van Houten spreekt tijdens een promotiemiddag voor de populaire serie Game of Thrones. Schijn bedriegt, zegt de actrice. Haar 11 maanden oude zoon Monte krijgt borstvoeding en drinkt haar 'helemaal leeg'. ,,Dat is geweldig, het is goed voor hem, maar er is niets meer van mijn benen over.'' Het moederschap en haar moordende werkschema zorgen ervoor dat ze is uitgeput. ,,Maar ik wil niet als een klager overkomen.'' De baby is mee, een nanny houdt het jongetje in het oog als moeder haar interviews afwerkt.



Tegen de Britse krant is de 40-jarige actrice zeldzaam openhartig over haar privéleven. Waar Nederlandse journalisten vrijwel meteen worden afgekapt als ze naar Carice’ wel en wee vragen, vertelt ze in het Engelse interview onomwonden over hoe ze al zes weken na de bevalling van Monte op de set van Game of Thrones stond. In het kostuum van haar personage Melisandre, een kwaadaardige priesteres, kolfde ze tussen de opnames door om haar zoon van zijn voedingen te kunnen voorzien. ,,Het was niet bepaald goede timing'', zegt Carice daaraan terugdenkend.



Hoewel haar collega’s en de crew het haar zo makkelijk mogelijk probeerden te maken, had ze het gevoel dat ze de opnames traineerde. ,,Het werkt niet echt als er druk op je ligt en je de baby niet bij je hebt. Op een dag had ik een soort van inzinking toen ik met Emilia (Clarke, die drakenmoeder Daenerys Targaryen speelt, red.) was. Ik barstte in huilen uit en zei: ik wil naar huis, naar mijn baby. Je wordt overmeesterd door de hormonen.''