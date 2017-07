Britney Spears ontroerd door eigen ziekenhuisvleugel

Aziatische acteurs verlaten serie omdat ze minder verdienen

6:07 De originele Hawaii Five-O is al sinds 1980 van de buis, maar in 2010 kreeg de serie een reboot op de Amerikaanse zender CBS. Die is erg populair en begint in september zelfs aan zijn achtste seizoen. Zonder twee van de hoofdrolspelers: zij hebben ontslag genomen omdat ze naar verluidt minder betaald kregen dan hun collega's.