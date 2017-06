Brad Pitt intiem gespot met supermodel Elle (The Body) Macpherson

Recent werd bekend dat Elle Macpherson na een huwelijk van 4 jaar gaat scheiden van de 44-jarige vastgoedbiljonair Jeffrey Soffer. Pitt was van 2005 tot 2016 getrouwd met Angelina Jolie (42). De kersverse vrijgezellen lieten er tijdens hun avondje stappen in de filmstad geen gras over groeien, zo wordt gesteld in de Australische glossy New Idea waaruit de DailyMail citeert. ,,Elle raakte zijn armen voortdurend aan en gooide lachend en opvallend charmant haar blonde lokken over haar schouders. Al met al was er sprake van serieus geflirt. Alles wat Elle tegen Brad zei werd door hem beantwoord met een brede lach.''