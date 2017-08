BN'ers vieren succes van Oranje Leeuwinnen

Adele trakteert jonge slachtoffers flatbrand Londen op film

11:43 Adele heeft zich opnieuw het lot aangetrokken van de bewoners van de flat in Londen waar in juni een enorme brand woedde. Uit verschillende berichten op sociale media blijkt dit weekend dat de Britse zangeres een groep kinderen uit de Grenfell Tower heeft getrakteerd op een privévertoning van de film Despicable Me 3.Â