BN'ers op Kos beleven 'meest angstige nacht ooit'

Via de telefoon liet Van der Heijden vanochtend aan zijn collega Lex Gaarthuis weten dat het goed gaat. ,,We proberen een beetje bij te komen van de schrik.'' De nieuwslezer lag te slapen in zijn appartement op een vakantiepark buiten het centrum van Kos Stad toen de aardbeving met een kracht van 6.7 toesloeg. ,,Rond half een lokale tijd begon alles te trillen. Een bulderend geluid, dat valt niet te omschrijven. Het eerste wat we dachten was; wat gebeurt er überhaupt? En hoe komen we zo snel mogelijk buiten?"

Van der Heijden en zijn gezelschap wisten veilig hun appartement uit te komen en wachten vanochtend in het hoofdgebouw van het park tot de appartementen zijn gecontroleerd en ze weer mogen terugkeren naar hun huisje.

Angstig

Ook zangeres Petra Berger (51) komt bij van de heftige gebeurtenissen. Zij spreekt van de meest angstige nacht die ze ooit heeft meegemaakt. ,,Ik dacht eerst dat het een nachtmerrie was..maar kort daarna realiseerde ik me dat het echt was.'' Berger is ongedeerd, maar kan nog niet terug naar haar hotel.

Door de aardbeving tussen de Turkse kust en Kos vielen vooralsnog twee doden. Ook raakten zeker 120 mensen gewond. De twee doden vielen in een bar in de stad Kos waar het dak instortte. In de stad was veel uitgaanspubliek op de been.