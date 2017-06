BN'ers in actie voor het Oogfonds

Madonna telt 6 miljoen neer voor 'moe­der-zoon'-vil­la

11:34 Madonna (58) heeft een landgoed gekocht in de Portugese hoofdstad Lissabon. Volgens The Sun legde ze bijna 6 miljoen euro neer voor een stulpje in de buurt van het trainingscomplex van Benfica, waar haar zoon David (11) met het jeugdvoetbalteam van SL Benfica traint.