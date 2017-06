Bij Dennis helpt televisie echt

Schuldig portretteerde Van den Burg afgelopen december als een behulpzame en vriendelijke middenstander, die te midden van de stapels aanmaningen zijn rekeningen kwijtraakte. Het leverde hem een golf aan steunbetuigingen én hernieuwde klandizie op. Zijn omzet ligt weer op ouderwets niveau, vertelt hij boven een stapel kattengrind. De kattenbakvulling was ten tijde van de filmopnames in de aanbieding (2 euro per kilo), maar bij Ambulia zijn ze de rotsten niet. De ‘AKTIE’ loopt nog steeds.



In het krappe hoekpandje ruikt het zoals alleen een dierenwinkel kan geuren. Het geborrel van de waterpompen van de aquaria (de blanke bijlzalm kost 3,50 euro per stuk, een blauwe tetra heb je voor anderhalve euro) geeft het huisdierenmekka ondanks de volgepropte schappen iets sereens. Alleen Dennis’ lievelingspapegaai doorbreekt op onregelmatige momenten de rust.



Een lange stilte valt er toch al nauwelijks. Dennis is een praatgrage gastheer met een mening over elk onderwerp. De Nipkowschijf bijvoorbeeld. De winnaar van Nederlands oudste televisieprijs wordt vanmiddag bekend. Schuldig is een van de drie genomineerden. ,,Die schijf gaan we winnen’’, voorspelt Dennis in onvervalst Amsterdams. ,,De concurrentie is ook goed, hoor. Vooral Beau van Erven Dorens. Die laat de problemen van daklozen goed zien. Die arme jongens worden door die bureaucraten ook van het kassie naar de muur gestuurd.’’



En daar hebben we Dennis’ grootste ergernis te pakken. Want dankzij Schuldig mag de armoedeproblematiek dan weer in het middelpunt van de belangstelling staan, bij alle betrokken overheidsinstanties loopt de ondernemer nog steeds tegen muren op. ,,Er zijn daar heus welwillende mensen, maar weten ze wel wat er echt speelt? Laatst hoorde ik van een organisatie die bij geldproblemen wilde bijspringen. Je hoefde alleen maar een e-mailtje te sturen. Fijn. Maar ik had op het dieptepunt van de ellende natuurlijk geen werkend internet meer.’’