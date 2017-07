Beyoncé als Heilige Maria

Opnieuw veroverde Beyoncé de wereld. De iconische foto van haar pasgeboren tweeling werd miljoenen keren gedeeld. ,,En over alles is nagedacht.”

Ze liet de wereld een maand wachten, maar gisteren was het zover en toonde Beyoncé de eerste foto van haar pasgeboren tweeling. Het portret werd op social media miljoenen keren gedeeld. ,,En dat is niet zo vreemd, want het is niet zomaar een foto, maar ronduit iconisch. Daar is over nagedacht”, zegt William Rutten, Neerlands meest bekende showfotograaf.

De foto waarop Beyoncé is te zien als de Heilige Maria, behoort tot een serie die royaal knipoogt naar de kunstgeschiedenis. Zo wordt het plaatje waarop Beyoncé op een loungezetel ligt en een bloempje krijgt aangereikt van dochter Blue Ivy, vergeleken met Venus met Cupido van Guido Reni uit de 17de eeuw. En het portret waarmee de zangeres in mei haar zwangerschap aankondigde – met sluier en bloemen – zou wijzen op de Madonna van Jan Breughel. ,,Het is bijbels en niets is toeval, ook nu weer. Ik vermoed dat er een heel team achter deze foto’s zit. En altijd is er een boodschap”, stelt Rutten, die op zwangerschapsfoto subtiel wijst op het blauwe ondergoed (jongetje) en een rood/roze BH (meisje).

Ook nu gaat de foto van Beyoncé de wereld over. Religie, kunst, vrouwelijkheid, kitsch, het zit al even in de foto’s van de beroemd zangeres, de gade van rapper Jay Z. Net als bij de eerdere plaatjes spatten de religieuze symbolen ook ditmaal van het ‘doek’. Opnieuw zijn er bloemen waarmee vrouwelijke heiligen zich doorgaans graag omringen, is er bloot, een blauwe sluier en paars gewaad.

Beyoncé houdt de kersverse tweeling Sir Carter en Rumi op haar armen, als de heilige Madonna, inspirator voor duizenden fotografen en kunstschilders.

Egbert Dommering bekeek de foto en moest onmiddellijk denken aan een combinatie van Sandro Botticelli en Jeff Koons, respectievelijk een Italiaanse schilder uit de Renaissance en een (moderne) beeldend kunstenaar uit Amerika. ,,Als je de schilderijen van Botticelli ziet, kan ik me voorstellen dat Beyoncé daaraan gedacht heeft”, zegt de hoogleraar Informatierecht die een kunstblog bijhoudt en met zijn echtgenote (moderne) kunst verzamelt. Al snel werd de foto van Beyoncé vergelijken met Madonna met de Granaatappel van Botticelli. ,,Botticelli heeft een weergave van het wonder zelf, terwijl ik iets moderner denk en dan bij Koons uitkom. Eerder kitscherig, een versleten beeld van de heilige Madonna als cliché van de christelijke beschaving. Daar speelt Beyoncé op in. Bij Botticelli is het wat serener, maar Beyoncé heeft het wat aangezet. Daarom moest ik aan die combinatie denken.”

