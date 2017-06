Betaalbare sleehakken Máxima uitverkocht

Schoenenspeciaalzaak Paul Warmer, die gespecialiseerd is in designschoeisel, zette Máxima's zomerschoenen in de uitverkoop, van 169 naar 119 euro. Wie erbij wil lopen als de koningin hoeft dus niet diep in de buidel te tasten.



Volgens een woordvoerster van de webshop is de 'wedge sandal beige' geen oud ontwerp. ,,Maar omdat het zomer is, hebben we ze in de uitverkoop gedaan.'' Met de nieuwe prijs vliegen de sleehakken de winkels uit. Ze kan niet met zekerheid zeggen dat dat komt omdat Máxima ermee is gespot. ,,Het laatste paar is vandaag gereserveerd. Dus alles is op! Dat komt vooral door het mooie weer van de laatste tijd. Dan worden sandalen als deze volop besteld. We hebben een slechte meimaand achter de rug.''