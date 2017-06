Awakenings groeide in 20 jaar uit tot techno-instituut

Blikvangers op het uitverkochte feest zijn onder anderen Paul Kalkbrenner die zijn rentree maakt met een nieuwe liveshow, Maceo Plex, Sven Väth, Joris Voorn, Adam, Beyer en Ricardo Villalabos. Het feest kende in twee decennia diverse hoogtepunten.



Grote man achter Awakenings is Rocco Veenboer. ,,Techno was overal, maar alleen in clubs”, zei de oprichter onlangs in Het Parool. ,,Ik wilde het anders doen, en veel groter. Er waren veel mensen die zeiden dat het nooit tot z'n recht zou komen op een grasveld met een zonnetje.”



Veenboer liet het festival uitgroeien tot een techno-instituut waar bezoekers van over de hele wereld speciaal voor naar Nederland komen. Sinds 2001 is het feest uitverkocht en drie jaar later werd het uitgebreid naar twee dagen (70.000 bezoekers) en werden bovendien edities gehouden in Londen, Chili en Australië.



Aan stoppen denkt Veenboer nog lang niet. ,,Ik wil zeker nog twintig jaar doorgaan, ik wil de Jan Smeets van de techno worden. Ik heb nog hartstikke veel ideeën en het houdt me jong. En daarbij: ik kan ook niks anders.”