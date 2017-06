Aretha Franklin annuleert show wegens advies artsen

Aretha kan 'op last van haar artsen' deze week niet afreizen naar Canada. Wat de zangeres precies mankeert, is nog niet bekendgemaakt.



In februari kondigde Aretha aan na 2017 niet meer op tournee te gaan. ,,Ik blijf nog wel opnames maken, maar ik stop dit jaar met optreden. Het is mooi geweest", zei ze in een tv-interview. Voor het Toronto Jazz Festival maakt Aretha echter een uitzondering. Omdat ze er dit jaar niet bij kan zijn, treedt de Queen of Soul volgend jaar op in de Canadese stad.