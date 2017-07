Anouk vindt kleine schat in parel en Douwes perfecte kuif

Een ijdele Douwe Bob is ein-de-lijk tevreden over zijn kapsel. Van Marc Sew-atjon, de stylist die de Slow Down-zanger ook tijdens het Eurovisie Songfestival in Stockholm onder handen nam, kreeg hij een 'goeie coupe'.

Eindelijk weer een goeie coupe! @remarcable2304 #😍 #wateenstylist Een foto die is geplaatst door null (@) op 20 Jul 2017 om 7:42 PDT

Pip Pellens kan weer een nieuwe klus op haar CV zetten; ze is vanaf volgend voorjaar te zien in de SBS6-serie Zomer in Zeeland. Het gaat over een Amsterdammer (Daniel Boissevain) die na het overlijden van zijn vrouw met zijn kinderen Fenna (Pip) en Jurgen (Tonko Bossen) naar Zeeland verhuist.

Yay, good morning. Eindelijk kan ik zeggen waar ik al een tijdje mee bezig ben! #zomerinzeeland samen met deze rakkers. Vanaf het nieuwe jaar te zien op @sbs6nl Een foto die is geplaatst door null (@) op 21 Jul 2017 om 0:14 PDT

Bridget Maasland viert vooralsnog vakantie in haar eigen vertrouwde Amsterdam. Vandaag trok ze een tuinbroek uit de kast en nam ze zoon Mees en zijn vriendjes mee naar de bioscoop. Het stel koos voor Cars 3.

Vakantie!🎉🎉🎉🎉 #overdag #bioscoop #cars3 #vrienden #boyzinthehood Een foto die is geplaatst door null (@) op 21 Jul 2017 om 2:40 PDT

Geef Kees Tol een ijsje en hij voelt zich weer 10 jaar. De ouderwetse ijscoman mét kar maakte een rondje door zijn Volendamse straatje.

Hoe gezellig! De ijscoman in de straat! #ikvoelmeweer10jaar #bolletjediscodip #tingelingeling #lekkerlikken #jordyvanloon Een foto die is geplaatst door null (@) op 21 Jul 2017 om 2:34 PDT

Internetfanaat Luuk Ikink heeft zijn vakantie er bijna opzitten. De RTL Boulevard-deskundige wil niet verklappen waar hij de afgelopen weken heeft uitgehangen, maar deelt wat plaatjes uit, naar het lijkt, Italië. Bij een jaloersmakende zwembadfoto spreekt hij met een knipoog van een 'pittige strijd'.

Mijn vakantie is bijna afgelopen. Het was een pittige tijd. Een foto die is geplaatst door null (@) op 20 Jul 2017 om 11:03 PDT