Anita Meyer blijft nuchter onder hernieuwde aandacht

,,Het is moeilijk om heel mooi nieuw materiaal te krijgen en mooie dingen te doen. Ik ga ervan uit dat ik gewoon lekker bezig blijf en ik kijk wel wat er op mijn pad komt'', zei Anita vanochtend in de show van Lex Gaarthuis op Radio 10. Toch houdt Anita de deur open voor een eventuele nieuwe plaat. ,,Ja misschien doe ik dat ook wel. Dan gaan we het gewoon lekker bekijken en gewoon doen, wat dat betreft ben ik vrij nuchter.''



Anita verklapte ook dat er weer een nieuw tv-programma aan zit te komen. Om wat voor show het gaat, wilde ze niet zeggen. Het is in ieder geval iets muzikaals, zo zei ze. ,,Ja natuurlijk, het heeft in mijn geval altijd iets met zingen te maken." Het programma komt in augustus op de buis, aldus Anita.