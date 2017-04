André onder de douche met baby Dreetje en Tim pompt spieren op

André en André nemen douche

Een foto die is geplaatst door null (@) op 6 Apr 2017 om 3:57 PDT

Douwe op wielen

Een foto die is geplaatst door null (@) op 6 Apr 2017 om 0:59 PDT

Proost op Freds oude look

Fred van Leer heeft weer eens zijn oude fotoalbums doorgebladerd op zoek naar een spraakmakend plaatje van zichzelf. De 40-jarige stylist is zelf niet erg onder de indruk van zijn vroegere ik. ,,Anders scheer je je hoofd kaal , doe je een net te groot sjaaltje om je nek en een doodskop riem om je middel", aldus Fred.

Een foto die is geplaatst door null (@) op 5 Apr 2017 om 23:38 PDT

Spierbundel Tim

Begin deze week hing Tim Douwsma (29) al in de ringen voor een imitatie van Epke Zonderland, vandaag is hij druk in de weer met de gewichten om zijn lichaam op te pompen voor de zomer. De zanger, presentator en acteur doet er zo te zien alles aan om helemaal fit te zijn voor het zonnigste seizoen van het jaar.