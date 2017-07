Amsterdam ArenA neemt afscheid van dancefeest Sensation

Het was jarenlang een begrip in de dance-scene, maar zaterdag komt er een eind aan. Dancefeest Sensation beleeft dan zijn laatste Nederlandse editie in de Amsterdam ArenA. Onder het motto The Final wordt het stadion omgebouwd tot 'grootste nachtclub ter wereld', met optredens van top-dj's als Sunnery James & Ryan Marciano, Fedde Le Grand, Hardwell en Axwell & Ingrosso.

Ook komt er een 'mystery guest' draaien - een bekende dj wiens naam pas op de avond zelf bekend wordt gemaakt, aldus een woordvoerder van Sensation. Het laatste uur wordt het podium gevuld door een groot aantal Nederlandse dj's, onder wie Dimitri & Joost van Bellen en Michel de Hey. Zij brengen een ode aan Sensation. De witgeschminkte huis-dj Mr. White draait het laatste (verzoek)nummer. Als blijvende afscheidsgroet heeft Fedde Le Grand een remix van Ian Carey's Keep On Rising opgenomen, die 3 juli in première is gegaan.

Vernieuwingsdrang is volgens organisator ID&T de reden om met Sensation in Nederland te stoppen. De editie van 2016 was niet helemaal uitverkocht. Eind dit jaar wordt een nieuwe feestformule gepresenteerd, ook bestemd voor de ArenA in Amsterdam.

Begin

Sensation begon in 2000. Het dancefestijn werd op poten gezet door ID&T-grondlegger Duncan Stutterheim. In 2001 werd het Sensation White, waarbij iedereen in het wit moest komen. Het was een eerbetoon aan Stutterheim's broer Miles, die in 2000 omkwam bij een auto-ongeluk. Het originele nummer Keep On Rising van Ian Carey werd gedraaid op zijn begrafenis.

Sensation trok elk jaar in Amsterdam zo'n 40.000 bezoekers. Het dance-event ging ook de grenzen over en groeide uit tot 'the world's leading dance event' dat in tientallen landen op vijf continenten successen vierde. In Amsterdam werd daarnaast een aantal keren Sensation Black georganiseerd, met hardere housemuziek en een zwarte dresscode.