Afrojack geeft collega-dj Hardwell lift na noodlanding

De pechvogel was in dit geval dj Hardwell. Hij was na een optreden op het Ultra Festival in Kroatië net weer op weg terug naar Nederland, toen zijn vliegtuig een noodlanding moest maken wegens problemen met de vleugel.



Weer veilig op de grond, belde hij collega-dj Afrojack, die net als hij had gedraaid op het festival. De Spijkenisser dj stond op het punt om ook te vertrekken, maar wachtte met veel plezier om Hardwell een lift te geven.



,,Het was voor Hardwell de eerste keer dat hij een noodlanding maakte’’, vertelt Ludvie Mailuhu, de manager van Afrojack. ,,Toen hij terug was op de grond belde hij Nick (Afrojack, red.) met de vraag of wij er nog waren.’’