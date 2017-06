3JS in tranen op top van Mont Ventoux

Om geld in te zamelen voor de strijd tegen de gruwelijke ziekte ALS fietsten en liepen de 3JS vandaag de Mont Ventoux op. Een dag vol emoties. ,,Dit is zo ontzettend wreed.’’

Liever was hij de Mont Ventoux op gefietst, maar de liefde vroeg iets anders van 3JS-bassist Jaap Kwakman. Met zijn vrouw Jenny beklom hij de mythische berg in Zuid-Frankrijk vandaag wandelend voor het goede doel: de Tour du ALS. Om geld in te zamelen voor onderzoek naar die zenuwaandoening, die in alle gevallen dodelijk is, reisden de 3JS af naar de Mont Ventoux. En omdat Jenny ook meeging, waren het dus eigenlijk 4JS.

,,Toen ze hoorde van deze actie zei ze direct dat ze mee wilde. Maar ja, ze heeft serieuze hoogtevrees, dus wilde ze dat ik bij haar zou blijven. Liever was ik gaan fietsen en hier met kwijl rond mijn mond boven gekomen, maar ik vond het ook belangrijk om bij Jenny te blijven.’’

Omhoog

Het viel haar mee, vertelde de vrouw van de muzikant op de top. ,,Alleen het laatste, open stuk na het bos was eng. Toen was het een kwestie van alleen omhoog kijken en vooral niet naar beneden.’’

Dat laatste stuk legden de Kwakmannetjes hand in hand af. Jan Dulles, de zanger die ook wandelde, was toen al bijna een uur boven. Hij luisterde de hele wandeling vanuit Bédoin, 21 kilometer lang, naar muziek. Eerst naar een door hemzelf samengestelde playlist met ‘opzwepende, zomerse muziek’ en later naar eigen nummers, in de volgorde waarin de Volendammers ze morgenavond ten gehore brengen voor 1.300 man tijdens een concert in het Openluchttheater in Bloemendaal.

Gitarist Jan de Witte was de enige J die de Ventoux fietsend trotseerde. Hij reed mee met het team van een van de zeven patiënten die met de nodige hulp omhoog reden. Veelal jonge mensen die een paar jaar geleden nog op en top gezond waren en nu elke maand hard achteruit gaan, met de dood als een onvermijdelijk rap naderend vooruitzicht.

Snikken

Neem Theo Rommen uit het Brabantse Diessen. Hij is 38, getrouwd en vader van twee meiden van 5 en 10. In 2014 liep hij nog de marathon van Rotterdam, nu ligt hij voorop een speciale fiets die door zijn broer omhoog wordt gereden. Theo trapt zelf ook mee en het duo wordt geduwd door ploeggenoten en De Witte.

Bovenop de berg begint Rommen onbedaarlijk te snikken, minutenlang. Zijn vrouw en dochters troosten hem liefdevol, de ALS-patiënt blijft grienen. Zeker als zijn jongste kind een aanmoedigingsbord laat zien dat ze zelf in elkaar heeft geknutseld. Opschrift: ‘Papa Theo op weg naar de top’. Daaromheen: vrolijke stickers en felle kleuren.