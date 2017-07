2,1 miljoen zien winst Oranjevrouwen

Topmodel Miranda Kerr trouwt in spectaculaire Grace Kelly-japon

10:20 Het van oorsprong Australische Victoria's Secret-model Miranda Kerr (34) heeft een aantal glamourfoto's vrijgegeven van haar droomhuwelijk met de 27-jarige Snapchat-oprichter Evan Spiegel. Kerr en Spiegel trouwden eind mei in intieme kring in de achtertuin van het miljoenenvilla in de Verenigde Staten.