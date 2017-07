Wouwse Nelis staat op straat met zijn garagebedrijf

WOUW - Vader en zoon Pruijmboom zijn ten einde raad. Op het woonwagenkampje aan de Boterstraat in Wouw moesten ze van de gemeente én de rechter de loods afbreken waarin zoon Nelis zijn garagebedrijf had. Ze hebben dat gedaan, omdat een dwangsom van 5.000 euro per dag dreigde.

,,En nu? Waar moet onze Nelis nu met zijn garagebedrijf naar toe?'', vraagt vader Nelis Pruijmboom sr. zich af. Bij de burgemeester kunnen ze niet terecht. Die schrijft op het verzoek om een gesprek terug 'lopende de handhavingsprocedure inhoudelijk niet over de dossiers te communiceren'.

,,We willen de burgemeester graag een brief uit 1996 van de gemeente Wouw laten lezen'', zegt Nelis junior. Deze brief gaat over het ontruimen van een sloopterrein achter het woonwagencentrum. De gemeente Wouw schreef toen het terrein te ontruimen, de vervuilde grond te saneren en een betonnen vloeistofdichte plaat van 30 bij 10 meter weg te leggen, waarop vader Pruijmboom een loods zou kunnen bouwen.

Dat was 1996, voor de gemeentelijke herindeling waarbij Wouw bij Roosendaal werd gevoegd. De gemeente Roosendaal heeft de toezegging niet overgenomen, ondanks dat daar door de familie regelmatig op is aangedrongen. Pruijmboom kreeg vorige week een brief met de boodschap dat de sanering niet meer nodig blijkt te zijn. 'omdat de hoeveelheid aangetroffen asbest beneden de toegestane norm ligt'.

,,Dat is vreemd toch. In de jaren zeventig is daar een massa puin in die grond gereden, die grond mot ernstig vervuild zijn en de gemeente doet of er niks aan de hand is'', zegt Pruijmboom senior, die zegt het slachtoffer te zijn van een handhavingsactie vorig jaar.

Toen is het hele woonwagenkampje doorzocht en zijn onder meer drie hennepkwekerijen met in totaal 634 hennepplanten aangetroffen. ,,Dat was bij anderen, wij zijn er de dupe van, want ons pakken ze op de bebouwing die niet volgens de regels is. Dat kan wel kloppen, maar deze garages staan er al tientallen jaren.'' Vader en zoon hebben het dak en de voorkanten verwijderd. De spullen staan voorlopig droog in enkele partytenten. Nelis junior: ,,Met mijn bedrijf ben ik voorlopig gestopt, ik weet ook niet hoe ik nu mijn brood moet verdienen.''