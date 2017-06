Woningbouw op plek van dorpshuis Nisipa, opbrengst is voor verbouwing kerk

De locaties van Nisipa en het Wit Gele Kruisgebouw worden verkocht aan een projectontwikkelaar als blijkt dat er in het dorp genoeg belangstelling is voor nieuwbouw. Met de opbrengst kan de verbouwing van de kerk grotendeels betaald worden.



Gisteravond zijn in Nisipa de plannen gepresenteerd, als onderdeel van een behoeftepeiling in het dorp. Tot 25 juni kan een enquête ingevuld worden over de woningbehoefte. Volgens voorzitter Frans Deelen van Nisipa zijn er al heel wat formulieren ingeleverd.



Het dorpshuis werkt in het project samen met het Bewonersplatform Nispen, de Wit Gele Kruis-vereniging, de gemeente en het bestuur van de parochie. Ook de activiteiten in het Wit Gele Kruisgebouw aan de Pastoor van Spaandonklaan zouden in de kerk ondergebracht kunnen worden. De heemkundekring heeft daar haar onderkomen en ook een fysiotherapeut is er gevestigd.