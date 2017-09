Wielercomité Roosendaal baalt flink van verkeerschaos rond Westrand

Oorzaak was de tijdrit van de Boels Ladies Tour die in en om Roosendaal werd verreden. Daardoor was onder meer de Jan Vermeerlaan afgesloten en werd een deel van het verkeer dwars door de wijk gestuurd. ,,We betreuren het dat het zo gelopen is'', zegt voorzitter Phile Poppe. ,,Hier leren we van.''

Massaal geklaagd

Op sociale media werd massaal geklaagd over de vastgelopen straten in de Westrand en de gebrekkige communicatie. Poppe steekt de hand deels in eigen boezem. ,,Als de Tour de France een stad aandoet, wordt die compleet afgesloten. Wij hebben juist geprobeerd om alles bereikbaar te houden, maar dat heeft ons nu juist in de problemen gebracht.''

Ook de communicatie over de afsluitingen en omleidingen had beter gekund, geeft hij toe. Los daarvan kwam er donderdag extra veel verkeer door Roosendaal vanwege een ongeluk op de naastgelegen snelweg A17. ,,Dat was onmacht.''

Oversteken

Het verkeer kon het parcours oversteken bij speciale verkeerssluizen, maar volgens Poppe hielden niet alle automobilisten zich daar aan de regels. Aanwijzingen van verkeersregelaars werden genegeerd door boze chauffeurs. ,,Er zijn zelfs verkeersregelaars met de dood bedreigd, heel triest.''