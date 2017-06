Wethouder Laura Matthijssen geeft symbolisch startsein aanleg hemelwaterriool Sprundel

Op zoek naar de ideale man: Marieke de Bra uit Roosendaal worstelt met liefde en intimiteit

12 juni ROOSENDAAL - Ze is onder andere bekend van een spraakmakende fotoserie over Tinderdates, Marieke de Bra uit Roosendaal. Intussen worstelt ze met liefde en intimiteit. Ze wil er daarom achter komen waarom ze is wie ze is. En niet altijd op een conventionele manier.