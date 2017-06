Was dit de laatste midzomerbioscoop in openluchttheater Vrouwenhof?

ROOSENDAAL - De tweede editie van de midzomerbioscoop in openluchttheater Vrouwenhof van vrijdag kan zo maar eens de laatste zijn. Dat zegt een balende organisator Robin Hildenbrant.

Aanleiding zijn onverwachte extra kosten en de tegenvallende kaartverkoop voor de voorstellingen van zaterdag. Die dag is inmiddels geschrapt. ,,Dit risico kan ik niet alleen dragen. Erg jammer, ik heb er echt een paar nachten wakker van gelegen.''

Hildenbrant hield eind mei met Comedy at the Park en Family Park Festival al twee evenementen in Vrouwenhofpark. Op die laatste kwam 650 man af. Een succes.

Parkeren

Keerzijde was dat de bezoekers hun auto's massaal parkeerden op plekken op het terrein waar dat niet mocht. Daarbij werd een verkeerspaaltje vernield. Hildenbrant werd hierover op de vingers getikt door de gemeente Roosendaal. ,,Ik heb nu een verkeersregelaar moeten regelen.''

Afval

Daarnaast kreeg Hildenbrant naar eigen zeggen pas vorige week te horen dat ook de afvalverwerking op het park anders geregeld wordt. ,,Normaal moeten wij het afval verzamelen en dan haalt de gemeente het op, nu moet ik zelf een vuilcontainer inhuren.''

Tot slot is de kaartverkoop voor zaterdag teleurstellend verlopen. ,,We hadden tot woensdag in totaal nog maar 37 tickets verkocht. Dat moeten er minimaal 150 zijn om uit de kosten te komen. Dat financiële risico wil ik niet in mijn eentje dragen.''

Tegenvallende verkoop

Deze week besloot Hildenbrant daarom de zaterdag (waarop aanvankelijk de films De Grote Vriendelijke Reus en de documentaire Zij gelooft in mij vertoond zouden worden) te schrappen. Een verklaring voor de tegenvallende verkoop heeft hij niet. ,,Ik kan het echt niet begrijpen. Het is vooral zo frustrerend, omdat de eerste editie van vorig jaar met 1.800 bezoekers echt een succes was.''