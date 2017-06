Waar naartoe met de gebruikers van het oude Essentgebouw in Roosendaal?

ROOSENDAAL - Wethouder Hans Verbraak treedt in overleg met directeur Jan-Hein Sloesen van schouwburg De Kring in Roosendaal. Verbraak wil weten of de huurders van het Theaterhuis Roosendaal - beter bekend als 'het oude Essentgebouw' - in de schouwburg terechtkunnen.

Onder andere theaterwerkplaats Tiuri en de stichting Drie Maal Plankenkoorts komen op straat te staan als dat gebouw wordt verkocht - en dat is waar de gemeente op aanstuurt.

Met zijn collega Toine Theunis wil Verbraak overleggen over de plannen met nieuwbouwproject Stadsoevers, waar het Essentgebouw onderdeel van is. CDA en PvdA schreven een brief aan Verbraak waarin ze hem wezen op de verbinding die het Theaterhuis Roosendaal zou kunnen worden tussen het centrum van Roosendaal en Stadsoevers.

De fracties vroegen ook aandacht voor de architectuur van het karakteristieke naoorlogse gebouw, dat is ontworpen door de Roosendaalse architect Jacques Hurks en een belangrijke wand vormt op het Kadeplein.

De PvdA stelde vorige week voor om bij de verkoop van het gebouw als voorwaarde op te nemen dat de verhuur aan de culturele organisaties wordt overgenomen door de koper. De Roosendaalse gemeenteraad reageerde hier maar matig enthousiast op.

Aangedrongen werd op snelle duidelijkheid voor de huurders. Terwijl Verbraak een andere afspraak heeft met de huurders: ,,Ik heb gezegd, blijf zitten zolang het kan. De cultuurnota is in de maak en we hebben daarbij al gezegd dat we naar alternatieven kijken. Zo kijken we naar de buurthuizen'', aldus Verbraak, die schouwburg De Kring dus ook in zijn verkennend onderzoek meeneemt.

Het plan van PvdA'er Michael Yap is niet van tafel geveegd. Met name als het Essentgebouw in handen komt van een zorginstelling -daar zou sprake van zijn - is een combinatie met cultuur mogelijk. Vooral bij theaterwerkplaats Tiuri is die combinatie van cultuur en sociaal er al; deze biedt theateractiviteiten aan mensen met een verstandelijke beperking.