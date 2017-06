Vrijwilligersaanwas bij buurtpreventie Sint Willebrord, extra ogen voor de buurt

De vrijwilligers van buurtpreventie Sint Willebrord, samen met de lokale wijkagenten en BOA's hielden dinsdagavond een wandeltocht door het dorp. Een informatieve avond, helaas zonder luisterend oor.

In de Lanteern verzamelt zich een groepje van ongeveer tien personen. Allemaal zijn ze van veraf te herkennen aan hun kleding, reflecterende hesjes met buurtpreventie erop en blauwe uniformen met grote witte letters die HANDHAVING spellen. Alleen de wijkagenten zijn burgerlijk gekleed, maar dat zorgt er ook weer voor dat ze sneller opvallen.

Buurtpreventie

De avond staat in het teken van buurtpreventie, om inwoners mee te nemen en te informeren over de veiligheid in de buurt. Alleen de hitte en problemen met de 'reclame' zorgen ervoor dat er helaas niemand op komt dagen. Maar de aanwezigen zijn niet uit het veld geslagen en de avond verandert in een extra training voor de buurtpreventieleden.

De groep wordt begeleid door de twee wijkagenten, Fred van Opstel en Johan Damen. Bij elke mogelijke situatie wordt er uitleg gegeven over wat er kan gebeuren of hoe zij zouden handelen. Zo stopt de groep enkele keren bij een auto waar het raam van open staat of een makkelijke toegang die een inbreker kan gebruiken.

Toch had Perry Sep, coördinator van de vrijwilligersgroep, op meer deelnemers gehoopt. ,,Het is gewoon heel belangrijk voor de buurt en we hadden graag meer 'potentiële leden' gezien'', vertelt Sep. ,, De groep bestaat nu uit 26 vrijwilligers, alle hulp is welkom en kunnen we goed gebruiken.''

Onmisbaar

Ook de wijkagenten en de BOA's hadden graag meer mensen gezien. De buurtpreventie is volgens hen bijna onmisbaar geworden. ,,Het zijn extra ogen in het veld'', aldus de buurtboa. ,,Wij, de wijkagenten en ik, zijn maar met ons drieën. Het is onmogelijk om alles in de gaten te houden. Die extra ogen zijn dan gewoon heel belangrijk voor ons werk.''

Hoe belangrijk die hulp kan zijn merkte Johan Damen, wijkagent Sint Willebrord, kort na het opzetten van de WhatsAppgroep. ,,Nog geen 24 uur nadat de groepsapp in de lucht was, had iemand een melding gemaakt van een potloodventer in de omgeving. 20 minuten later zat de bewuste man in het busje richting het bureau'', vertelt Damen. ,,Zo zie je maar hoe belangrijk een buurtpreventie kan zijn, dat is toch geweldig!''

Taak

Het signaleren van problemen, verdachte situaties of ander zaken. Dat is vooral de taak van buurtpreventie. ,,Dat is ook de reden waarom ik dit doe, je doet er wat aan'', vertelt Marian Brouwers. ,,Iedereen klaagt over van alles, of ze zien weleens wat gebeuren. Maar daar houdt het dan ook vaak op. Je kan er ook voor kiezen om er wat mee te doen. De gemeente of politie pikt het op en gaat er mee aan de slag en gaat het oplossen.''

Van alle buurtpreventiegroepen in de gemeente Rucphen, is die van Sint Willebrord de jongste van het stel. ,,het is begonnen als een heel klein clubje van vijf à zes man. Het heeft meer dan een jaar geduurd voordat dit langzaam groeide'', vertelt de coördinator van de groep. ,,Maar het blijft nog steeds moeilijk om nieuwe leden te werven in het dorp.''