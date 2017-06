Vluchtelingen bereiden zich voor op de Trio Triathlon, Saleh fietst pas sinds vrijdag

OUD-GASTEL - Business consultant Tamer Akashem uit Jordanië heeft vooral zwemervaring opgedaan in de Dode Zee. Daar blijf je altijd drijven, vanwege het extreem hoge zoutgehalte. Het kanaal bij het Gastelse Veer is duidelijk iets anders. Tamer heeft er niettemin vertrouwen in, bij het proefzwemmen als voorbereiding op de Trio Triathlon die komende zaterdag in Oud-Gastel plaatsvindt.

De in Hoeven woonachtige Tamer doet mee met het team Halderberge van Vluchtelingenwerk Nederland. Hij kent zijn functie in het team. ,,Ik ben de vis."

Fiets sinds vrijdag

Saleh Almakhouth was gisteravond ook aanwezig bij de Van der Hartenbrug, op de fiets vanuit Oudenbosch. Een racekarretje uit een vervlogen tijdperk, een klassiek model. De voormalige ICT-student uit het Syrische Raqqa is er trots op. ,,Ik fiets pas sinds vrijdag en ben al naar Breda geweest."

Het ritje naar het proefzwemmen beschouwt Saleh als een extra training. Want zaterdag verdedigt hij de eer van het vluchtelingenteam op het fietsonderdeel. ,,Winnen doen we niet. Maar meedoen is belangrijker.''

Josée Vleugel, geboren en getogen in Oud-Gastel, completeert het team als loper. ,,Het zal eerder kruipen worden.'' Josée is de initiatiefnemer van het team en is blij met haar twee statushouders. ,,Mooi dat ze op deze manier een vleugje cultuur kunnen opsnuiven.'' Josée heeft ook nog een andere motivatie om mee te doen. Als politievrouw was ze betrokken bij een ernstig ongeluk. ,,Twee jaar kon ik helemaal niets.'' Ze komt van ver terug. Josée is blij met waar ze nu staat. De Trio Triathlon is voor haar meer dan een leuk verzetje. ,,Deelnemen voelt als een persoonlijke emotionele overwinning.''

30 teams

Voor wedstrijdsecretaris Gert Logt is het ook een bijzondere editie. Voor het vijfentwintigste jaar is hij in functie. Ruim 1.100 deelnemers staan er zaterdag op de startlijst, in alle categorieën. Maar er kunnen nog meer sporters bij. ,,Bij de Trio Triathlon hebben we nog plek voor zo'n dertig teams. En ook bij de jeugdtriathlon op vrijdagavond is nog ruimte.''

Logt en zijn metgezellen van de organisatie houden exact bij wie in het water gaat. Ook is er een reddingsvlet beschikbaar voor noodgevallen, plus deskundig medisch personeel. ,,Iemand kan onwel worden.'' De watertemperatuur met 25,8 graden is dit jaar dik in orde. Wetsuits zijn niet nodig en zelfs taboe. Vrolijk kwetterend gaan een paar honderd deelnemers te water, voor hun 500 meter of meer. Het proefzwemmen is een mooie traditie, legt Logt uit. ,,Ze komen van heinde en verre, tot Stellendam en Amstelveen toe.''

Unicum