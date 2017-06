Vijf tips over dode man Roosendaal tijdens Opsporing Verzocht

Dat de man is omgebracht, blijkt volgens politiewoordvoerder Eric Passchier uit de sectie die vlak voor het weekeinde is verricht op het lichaam: ,,Er zijn heel sterke aanwijzingen dat het om een misdrijf gaat.'' Over de exacte doodsoorzaak zwijgt de politie. In het belang van het onderzoek zegt ze evenmin wanneer het slachtoffer is gestorven en of het blauwe zeil waarmee hij deels was afgedekt, belangrijke sporen bevat.