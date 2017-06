Verwarde bomdreiger station Roosendaal blijft in de cel zitten

,,Zijn advocaat stelt dat hij erg in de war is en dat het beter is dat hij terugkeert naar de instelling waar hij woont. Wij zien de Schiedammer als iemand die heeft gedreigd met een terroristische aanslag en dat is zeer strafbaar. En overlastgevend, want de zaterdag zag er door zijn actie heel anders uit dan was gepland", aldus OM-woordvoerder Martine Pilaar.

Mark Broere, de advocaat van de verwarde Schiedammer, vindt dat zijn client in zijn eigen woonomgeving (een instelling in Antwerpen) veel beter af is dan in een cel. Over twee weken wordt besloten of zijn voorarrest wordt verlengd of niet.