Verhuizen populair bij Roosendaler

ROOSENDAAL - Verhuizen naar een andere woning is een populaire bezigheid onder Roosendalers. Vorig jaar zijn er meer verhuisd dan in 2015.

Dat blijkt uit het overzicht van maatschappelijke effecten, in de jaarstukken 2016 van de gemeente Roosendaal. Van buiten Roosendaal kwamen 3.426 personen naar de gemeente toe, een jaar eerder waren dat er nog maar 3.196. Binnen de gemeente zijn er 4.634 personen verhuisd, 235 meer dan in 2015. Het aantal Roosendalers dat de gemeente verliet, is na jaren van stabiliteit met 165 gestegen.

De gemeente heeft als doelstelling hier meer stabiliteit in te krijgen. Volgend jaar zouden de verhuizingen binnen Roosendaal met ruim 1.000 terug moeten van 4.634 naar 3.600. Hoe de gemeente daar invloed op wil uitoefenen, is niet bekend. Zeker is dat het aantal gebouwde woningen afneemt, net als het aantal van winkel tot woning omgebouwde panden. In 2016 werd een forse stijging gemeld, van 275 naar 392. In 2018 is de verwachting dat dit er 311 zijn.

Het overzicht van maatschappelijke effecten laat ook zien dat de bezoekers van de Roosendaalse binnenstad dik tevreden zij met de bereikbaarheid van de binnenstad, getuige het cijfer 7,6. Voor de parkeervoorzieningen wordt een 7,3 gegeven. Het algemeen oordeel over de binnenstad is met 6,9 iets beter dan in 2015. Roosendaal heeft de doelstelling een 7,5 te halen in 2018. Ook de duur van het verblijf moet groeien. Vorig jaar bleef maar 14 procent drie uur of langer in de binnenstad, een afname terwijl het doel is dit percentage op te schroeven naar 30 procent.

De economische meewind is vorig jaar nog niet in Roosendaal gevoeld. Het aantal fulltime banen is afgenomen met 567 waar een stijging van 800 het doel is. In de gemeente verlieten 149 jongeren zonder diploma de school, groeide de groep werkzoekenden onder de 27 jaar van 318 naar 558. De totale groep werkzoekenden is zelfs met ruim 1.000 gestegen van 3.598 tot 4.616.