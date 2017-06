Tweede Cityrun gaat dwars door Roosendaalse panden 'Sporten én sightseeing'

Groene en blauwe boa's speuren buitengebied af naar afval, buitenseks en illegale visserij

11:00 ROOSENDAAL/BERGEN OP ZOOM - Het is bijna middernacht. Paul Graafmans rijdt op een donkere weg in het buitengebied ergens tussen Nispen en Roosendaal als twee langzaam rijdende auto's hem tegemoet komen. Hij remt zelf ook af. ,,Als ze daar het bosweggetje in rijden, dan gaan we erachteraan.'' De auto's slaan linksaf, Nispen tegemoet. Graafmans geeft gas. ,,Dan is er waarschijnlijk niks aan de hand.''