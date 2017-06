Tractor in brand in Rucphen

Roosendaler smijt tv van twee hoog naar beneden en gooit zijn vriendin de hele kamer door

16 juni BREDA/ROOSENDAAL - ,,Ik ben natuurlijk geen ervaren tv-gooier'', excuseerde de 42-jarige R.B. uit Roosendaal zich vrijdag in de rechtbank in Breda. Hij wordt verdacht van huiselijk geweld. Daarbij gooide hij ook een televisie van twee hoog naar beneden in de Ludwigstraat. Het toestel kwam echter bovenop een scooter terecht.