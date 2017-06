Terug naar de fifties met petticoats en vetkuiven

Mede dankzij het heerlijke weer was het zeer druk op de Markt, zondag, bij het Retro Back to the Fifties Festival. In de winkels in de rest van de binnenstad kon je deze zonnige en warme koopzondag een kanon afschieten en werd het personeel vroeg naar huis gestuurd. Maar de terrassen op de Markt zaten vol. Vanachter hun biertje keken de Roosendalers hun ogen uit naar de prachtig uitgedoste rockers op en voor het podium. Muziek, kleding, auto's: het was er allemaal en allemaal in die aanlokkelijke jaren-vijftig-stijl. Stichting Blues Promotions Roosendaal organiseerde het retrofestival Back to the Fifites dit jaar voor de derde achtereenvolgende keer en weer met veel succes.

Stoere rockers met vetkuiven, even vette bakkebaarden en armen vol tattoos dansten bij het optreden van rockabillyband Mischief uit Utrecht vol overgave de jive en de boogiewoogie met hooggehakte dames in uitbundig gekleurde jurken en petticoats. ,,We gaan afsluiten met ons rustigste nummer'', kondigt de zanger aan. Om los te barsten in een even vrolijke als energieke ode aan Justine, begeleid door enthousiast dansende fifties-koppels in het publiek.

Wie door de volop aanwezige rockers en hun dames geïnspireerd raakte tot een stijlomslag kan deze zondag gelijk aan de bak gelijk aan de bak. Op de Fifties Market hingen rekken vol jurken, petticoats en scherpe pakken, je kon je haar laten opsteken in de stijl van jaren vijftig en bij de popcorn-kraam kon je zelfs gratis je nagels laten lakken. Tussen de optredens van onder meer Phil Haley & his Commets, The Wild Bombers en Wild Deuces, waren er bovendien modeshows op een heuse catwalk.