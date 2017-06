Tbs met dwangverpleging na gijzeling in Roosendaal

Wie is de dode man in Roosendaal? Foto dinsdag in Opsporing Verzocht

12:09 ROOSENDAAL - Opsporing Verzocht besteedt dinsdag om half negen op NPO2 aandacht aan de zaak van de overleden man, die woensdag in Roosendaal is aangetroffen. Zijn foto en signalement worden getoond in de uitzending, mits zijn identiteit nog niet bekend is.