'Tachtiger' Cluzona nu club van naam

Tijdens de jubileumviering worden verhalen opgehaald uit de rijke clubhistorie. Zoals die van de 'gouden generatie' uit de late jaren 70, toen Cluzona zeven jaar in de tweede klasse speelde. Met die periode wordt een link gelegd in de aanvulling op het jubileumboek, omdat Cluzona in de voorbije vijf jaar tweemaal promoveerde naar de tweede klasse en daar eenmaal meteen uit degradeerde. ,,Afgelopen seizoen werden we glorieus kampioen, al zes wedstrijden voor het einde. De uitdaging voor deze generatie is om opnieuw langere tijd in de tweede klasse te blijven'', zegt Van Oers, die met evenveel plezier terugkijkt op de periode 1947-1965 toen zijn vader Toon voorzitter was.



,,Guust Luijckx zit bij mij in de archiefcommissie. Die is Mister Cluzona, hij speelde wel 20 jaar in het eerste. Guust haalde bij mijn vader steeds schoenen. Die had een hele stapel gebruikte schoenen liggen waar de spelers uit konden plukken. Zo was mijn vader. Als hoofdonderwijzer voelde hij zich niet thuis bij de notabelen van het dorp, maar wel bij de voetbalclub.''



Toon van Oers was door zijn neef Christ benaderd, toen in 1947 de voetbalbond de Wouwse club Door Samenspel Sterk Wouw (DSSW) royeerde vanwege niet betaalde boetes. De club stond niet best bekend. Niet alleen bij de bond; tegenstanders kwamen met lood in de schoenen naar Wouw voor hun wedstrijd. ,,Vader en Christ lapten 250 gulden, een enorm bedrag, om de boetes te betalen. Zo kon Cluzona worden opgericht.'' Als eerbetoon aan die twee krijgt de tribune zaterdag de naam 'Toon en Christ van Oers tribune'.