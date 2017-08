Strand zonder water bij Beachclub 0165 in Roosendaal

Man (28) tegen de grond gewerkt door politie in Roosendaal voor verstoren openbare orde

26 augustus ROOSENDAAL - Op de Markt in Roosendaal is in de nacht van vrijdag op zaterdag een 28-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden voor het verstoren van de openbare orde. Hij verzette zich zo hevig bij de aanhouding, dat er meerdere agenten nodig waren om hem in bedwang te houden.