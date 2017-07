Spoorfanaten redden laatste Benelux-Hondekop

Maar dat wordt allemaal anders. Eind deze week trekken spoorfanaten het roestige treinstel 's nachts met een gangetje van veertig kilometer per uur van Leuven naar Roosendaal. In de ook al historische Locloods aldaar wordt de vijftig meter lange trein de komende weken provisorisch opgelapt om vervolgens in Amersfoort tot in de puntjes precies gerestaureerd te worden.



Nou en? Is dat zo bijzonder? ,,Hartstikke bijzonder", brullen de bekende radio- en televisiemakers Erik de Zwart en Paul van der Lugt in koor. ,,Er waren ooit twaalf Benelux Hondekoppen in beide landen. Maar er zijn er elf gesloopt en de 220.902 is de enige die is overgebleven. Die móeten we redden."



Zij zijn treingek én uithangbord van de gelijknamige stichting. Die heeft al een gewone, groene Hondekop-vier in bezit, de 766 die vorig jaar nog duizenden enthousiaste West-Brabanders vervoerde ter gelegenheid van de opening van het nieuwe Bredase station. Erik de Zwart: ,,We gaan ook de Benelux-Hondekop opknappen zodat hij weer inzetbaar is en dan als vanouds met deze trein over de spoorwegnetten van België en Nederland rijden."