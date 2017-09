Slecht nieuws uit het Markdal in Breda: pa ooievaar is overleden

De ooievaar werd in 2010 geboren in het ooievaarsstation in het Gelderse Rossum. Al in 2012 deed hij een eerste broedpoging in het Markdal in Breda. Zijn eerste twee jongen overleefden het natte voorjaar niet maar de daarop volgende jaren wist pa ooievaar twaalf jongen groot te brengen, zo meldt de boswachter. Dit seizoen vlogen er maar liefst vier jongen uit. Daarmee was het Bredase ooievaarskoppel één van de meest succesvolle paren van Nederland.