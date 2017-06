Ruim 1 miljoen: Rucphen trekt portemonnee voor uitgebreide sportvoorzieningen

Toeristisch-recreatieve hart

Voor het ontwikkelen en exploiteren van een wielermuseum, de bouw van recreatiewoningen, een hotel, een bowlingbaan en een dierenpark worden nog investeerders gezocht. Hoe het daarmee staat, kon wethouder René Lazeroms niet zeggen, het hele college van B en W was gisteren naar het congres van de Vereniging Nederlandse Gemeenten in Goes. Met name de ontwikkeling van het museum Wielerexperience is belangrijk omdat dat aan de basis ligt van het hele Binnentuinplan en de ambitie wielergemeente te worden. Dat de gemeenteraad onlangs bepaalde dat het wielermuseum de Rucphense gemeenschap niks mag kosten, was voor Lazeroms een tegenvaller.