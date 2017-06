Roosendaler Laterveer in finale Sterkste man van Nederland

Waar naartoe met de gebruikers van het oude Essentgebouw in Roosendaal?

8:23 ROOSENDAAL - Wethouder Hans Verbraak treedt in overleg met directeur Jan-Hein Sloesen van schouwburg De Kring in Roosendaal. Verbraak wil weten of de huurders van het Theaterhuis Roosendaal - beter bekend als 'het oude Essentgebouw' - in de schouwburg terechtkunnen.