Roosendaalse rijdt met opzet in op plaatsgenote

Roosendaal Swingt kaapte naam onbewust

11:28 ROOSENDAAL - Verwarring alom in de Roosendaalse binnenstad. Zaterdag wordt op de Nieuwe Markt het evenement Roosendaal Swingt gehouden, terwijl op vier donderdagen in juli en augustus Roosendaal Swingt in het Park staat geprogrammeerd. ,,Niet erg handig'', zegt Dennis van Velthoven, de organisator van Roosendaal Swingt in het Park.