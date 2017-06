Roosendaalse Leonie (86) krijgt na 40 jaar haar verloren poeziealbums terug: 'Ik wist niet wat ik hoorde'

ROOSENDAAL - Langzaam glijden de vingers van de 86-jarige Leonie de Jong over het misschien wel even oude papier. Iedere pagina brengt nieuwe herinneringen naar boven. Zeker veertig jaar was ze haar geliefde poeziealbums kwijt. Spoorloos verdwenen. Ze doken onlangs op op Marktplaats.

Quote Enorm eervol om iemand een stuk geschiedenis terug te kunnen geven Arjan Buijk Na ruim veertig jaar kan mevrouw De Jong eindelijk weer door haar twee poeziealbums bladeren. De vergeelde pagina's brengen allerlei herinneringen boven. Over het gezin De Jong en de Theresiaschool, maar ook over de Engelse soldaat Ernest Ballest uit Reading, die tijdens de Tweede Wereldoorlog kind aan huis werd bij familie De Jong. Die later plechtig beloofde zijn dochtertje naar Leonie te noemen en woord hield. De Jong: ,,Veel mensen die er in staan, zijn al dood.'' Plots tikt ze een paar keer met haar vinger op één van de pagina's. ,,Maar zij niet. Ow, daar moet dit echt eens tegen vertellen.''

Liefdesbrieven

Tientallen jaren waren de albums spoorloos verdwenen. Hoe dat heeft kunnen gebeuren? Ze kan er alleen maar naar gissen. ,,Ik weet nog wel dat ik ze pas ben gaan missen toen mijn man ergens in de jaren '70 vroeg of ik onze liefdesbrieven nog eens tevoorschijn wilde halen. 'Want dan kunnen we nog eens lachen', zei hij toen.'' De brieven zijn echter onvindbaar, net als de twee poeziealbums die ze van juli 1940 tot maart 1947 bijhield. Vermoedelijk heeft de werkster ze destijds al dan niet expres meegenomen.

Volledig scherm De allereerste versjes in de poeziealbums zijn bijna 80 jaar oud. De Jong vermoedt dat de boekjes ergens in de jaren '70 zoek zijn geraakt. © Coen Hagenaars

Onlangs doken ze plotsklaps op. Op Marktplaats. Een inwoner uit Culemborg bood de boekjes aan, hij tikte ze op de kop op een markt in Gorinchem. De 26-jarige Arjan Buijk uit Roosendaal twijfelt geen moment en slaat aan het bieden. Buijk is lid van de heemkundekring en gefascineerd door de Roosendaalse geschiedenis en de Tweede Wereldoorlog in het bijzonder. Op zijn zolder heeft hij zijn eigen mini-museum met allerlei voorwerpen uit die tijd, tot complete uniformen aan toe. ,,Ik krijg steeds een melding als er iets Roosendaals op Marktplaats verschijnt. Ik ben altijd op zoek naar Roosendaalse verhalen van vroeger.''

'Dat verzin je niet'

Nieuwsgierig naar de verhalen achter de twee poezies zet Buijk wat fotootjes van enkele bladzijden op de Facebookpagina Het DNA van Roosendaal, een pagina in het teken van het Roosendaal van vroeger. Binnen drie uur is Buijk in contact met Pierre de Jong, de zoon van Leonie. ,,Dat die boekjes op deze manier alsnog boven water komen, tja... dat verzin je gewoon niet'', lacht Pierre.