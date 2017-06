Roosendaalse kermis richting Stadsoevers

Vluchtelingen bereiden zich voor op de Trio Triathlon, Saleh fietst pas sinds vrijdag

6:00 OUD-GASTEL - Business consultant Tamer Akashem uit Jordanië heeft vooral zwemervaring opgedaan in de Dode Zee. Daar blijf je altijd drijven, vanwege het extreem hoge zoutgehalte. Het kanaal bij het Gastelse Veer is duidelijk iets anders. Tamer heeft er niettemin vertrouwen in, bij het proefzwemmen als voorbereiding op de Trio Triathlon die komende zaterdag in Oud-Gastel plaatsvindt.