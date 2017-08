Romantische treinrit voor kersvers echtpaar in Roosendaal

ROOSENDAAL - Ze hadden hun eerste date op het Centraal Station in Utrecht. En dus rijdt Roosendaler Arno Verhagen met zijn kersverse bruid Eveline in een oude gerestaureerde diesellocomotief (model 2225) met erachter twee prachtige oude rijtuigen terug naar Utrecht.

Romantiek ten top. Arno en Eveline zijn vrijdagmiddag in het oude Raadhuis op de Markt getrouwd. In het begin van de avond stapt het stel met gasten op perron 1 in de speciaal voor hen gereserveerde trein. Achter de imposante diesellocomotief hangen twee nostalgische wagons, waaronder een prachtige restauratiewagen. Daar gaan de vrijwilligers van Stoom Stichting Nederland straks het diner serveren. Met familie en vrienden doet het kersverse echtpaar een rondje Nederland, met natuurlijk een tussenstop in Utrecht.

Bruidegom Arno Hagenaar is een echte treinfanaat en lid van modelspoorvereniging Post B in Roosendaal. Inmiddels woont hij met Eveline in Utrecht, wat het ritje Roosendaal-Utrecht een symbolische dimensie geeft. ,,De trein loopt als een rode draad door ons leven'', vertelt hij. ,,We hebben elkaar op het station in Utrecht voor het eerst gezien en hebben daarna heel wat heen en weer gespoord.''

In het restauratievoertuig zijn de tafels al gedekt en de borrelnootjes staan klaar. De nostalgie druipt ervan af, met die prachtige fluwelen banken en houten betimmering. Je verwacht eigenlijk ieder moment dat Hercule Poirot opduikt om een moordmysterie op te lossen. De wagon wordt dan ook regelmatig ingezet voor tv- en filmopnames. ,,Pas nog voor de serie Sense8 op Netflix'', vertelt Eric Ulijn van de Stoom Stichting.