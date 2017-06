Rien knuppelde Monique in razernij dood in Sint Willebrord

Jeugdspeler RBC (12) 'bijna gewurgd' op voetbalveld: ‘Papa, ik was er bijna niet meer geweest’

8 juni ROOSENDAAL - ,,Mijn zoontje voetbalt al sinds zijn zesde, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt’’, zegt Rob Schijvenaars uit Roosendaal. Zijn 12-jarige zoon zou zaterdag bijna gewurgd zijn door een ongeveer even oude tegenstander tijdens een voetbalwedstrijd tussen jeugdteams van RBC Roosendaal en VC Vlissingen. Zelf ontsnapte Schijvenaars dankzij alerte omstanders ternauwernood aan een vechtpartij met de vader van de tegenstander. ,,Die man had me helemaal gesloopt, hij was zó agressief.’’ Volgens Chris van Tiel, voorzitter van VC Vlissingen, is het verhaal van Schijvenaars schromelijk overdreven en was er sprake van een vechtpartijtje tussen twee jongens.