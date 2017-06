Reeks maatregelen moet Bovendonksestraat Hoeven verkeersveiliger maken

HOEVEN - Na de reconstructie waren er zorgen over de veiligheid in de Bovendonksestraat. De gemeente legt daarom onder meer een beveiligde oversteek aan bij de nieuwe brede school en komt met een vrachtwagenverbod.

Om te voorkomen dat de Bovendonksestraat in Hoeven een racebaan wordt, treft de gemeente de komende tijd maatregelen. Zo is een digitaal snelheidsdisplay (smiley) geplaatst om automobilisten eraan te herinneren dat er een maximumsnelheid hier 30 kilometer per uur geldt.

Beveiligde oversteek

Verder legt het college een verzoek tot handhaving bij de politie neer en wordt het verkeersplateau ter hoogte van de Arnoutlaan verlengd. Daar komt bovendien een beveiligde oversteek voor voetgangers van en naar de nieuwe brede school en sporthal De Parrestee. Vrachtverkeer wordt met verbodsborden de toegang tot de Bovendonksestraat ontzegd.

VVD-raadslid Roland Schorel trok onlangs aan de bel, toen de straat na een opknapbeurt van ruim een jaar eindelijk werd opgeleverd. ,,De straat ligt er dan wel goed bij, wij wilden van het college weten of hun aandacht voor de verkeerssituatie ter hooge van de nieuwe school niet verslapt.'' Het antwoord stemt de liberale fractie tevreden. Het college kondigt aan alle maatregelen nog dit jaar te treffen.

Verkeerstellingen

Het gemeentebestuur van Halderberge schrijft in haar reactie doorlopend contact te hebben met een vertegenwoordiger namens de bewoners. Aan de hand van verkeerstellingen wordt de situatie gemonitord. Het verkeersplateau op de kruising met de Arnoutlaan wordt pas aangepakt na ingebruikname van Het Kansenrijk, de nieuwe brede school.

Het plateau wordt verlengd en de beveiligde voetgangersoversteekplaats die nu nog ter hoogte van basisschool De Reuzelaar ligt wordt hierheen verplaatst. De Reuzelaar verdwijnt en gaat samen met De Lindelommer op in Uniek, de naam van de fusiescholen. Beiden vinden onderdak in Het Kansenrijk. De school wordt na de herfstvakantie in gebruik genomen.

Vrachtverkeer

Om vrachtverkeer te verbieden, laat het college de komgrens van Hoeven verplaatsen. Tot die tijd zijn tijdelijke verbodsborden geplaatst en gaat de politie vrachtverkeer controleren. Bestemmingsverkeer voor bijvoorbeeld de Albert Heijn blijft wel gebruik maken van de Bovendonksestraat. Tevens worden snelheidscontroles uitgevoerd.