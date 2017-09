Vlieg mee met gyrocopter vanaf vliegveld Seppe

Nieuwe model

Inmiddels zijn 22 modellen verkocht van de PAL-V Liberty, waarvan er negentig wereldwijd worden geleverd. Ze kosten een half miljoen per stuk. De Liberty wordt vanaf eind 2018 geleverd. De vervolgmodellen gaan 3 ton kosten. ,,Je kunt in de tweezitter straks zonder beperking naar bijvoorbeeld Drachten vliegen'', zegt Tielen. ,,Perfect om files te vermijden. Dit wordt een revolutie in het verkeer.''

Tijdens de vliegshow zaterdag op Breda Airport is het oude prototype, waarmee in 2012 is gevlogen op Gilze-Rijen, te zien. Ook is het nieuwe prototype en de lesgyrocopter te aanschouwen.