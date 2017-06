Politie zoekt oplossing mysterie vermoorde man in België, teams werken samen

Roosendaalse Fatimakerk in de verkoop gezet

26 juni ROOSENDAAL - AlleeWonen verkoopt de Fatimakerk aan de Doctor Schaepmanlaan in Roosendaal, samen met de bijgebouwen zoals de voormalige pastorie en het Fatimahuis. De kerk werd in 2004 gekocht om het te verbouwen tot een gezondheidscentrum en appartementen. Dat is niet doorgegaan.